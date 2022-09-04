Росія депортувала понад 7 тисяч український дітей, - Лубінець

З початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути вдалося поки лише 51 неповнолітнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю виданню "Голос Америки" .

Він пояснив, що Росія робить все, аби українські діти не поверталися на батьківщину. Для цього росіян спонукають всиновлювати депортованих дітей.

"Росія робить все, щоб наші діти не повертались до нас, навіть спростили своє законодавство щодо всиновлення", - зазначив Лубінець.

Таким чином РФ порушує міжнародне право. Омбудсмен назвав такі дії Москви геноцидом української нації. За словами Лубінця, Україна працює над поверненням дітей, проте поки процес просувається повільно.

"Наразі нам вдалося повернути 51 дитину. Це невелика кількість, порівнюючи з тисячами вивезених, але ми практично проводимо спецоперації з їхнього порятунку. Нам дуже допомагають волонтери", - заявив омбудсмен.