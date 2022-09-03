Ердоган запропонував Путіну посередництво Туреччини в питанні Запорізької АЕС
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили вирішення напруженої ситуації навколо ЗАЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що в ході переговорів Ердоган запропонував Путіну, щоб Туреччина стала посередником у питанні Запорізької АЕС.
При цьому голови двох держав також обговорили ситуацію з експортом зерна з України і підтвердили продовження будівництва атомної станції "Аккую" в Туреччині.
Ердоган і Путін домовилися більш детально обговорити перераховані вище питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті, який пройде 15-16 вересня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на ЗАЕС функціонуватиме постійна місія організації.
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