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Ердоган запропонував Путіну посередництво Туреччини в питанні Запорізької АЕС

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Анкара, Субота 03 вересня 2022 15:24
Ердоган запропонував Путіну посередництво Туреччини в питанні Запорізької АЕС Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили вирішення напруженої ситуації навколо ЗАЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в ході переговорів Ердоган запропонував Путіну, щоб Туреччина стала посередником у питанні Запорізької АЕС.

При цьому голови двох держав також обговорили ситуацію з експортом зерна з України і підтвердили продовження будівництва атомної станції "Аккую" в Туреччині.

Ердоган і Путін домовилися більш детально обговорити перераховані вище питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті, який пройде 15-16 вересня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на ЗАЕС функціонуватиме постійна місія організації.

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