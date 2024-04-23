Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Удар по телебашне в Харькове

Восстановление харьковской телебашни после удара окупантов возможно только после завершения боевых действий, заявил чиновник Харьковской ОВА Иван Сокол.

С этим согласен и глава Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, поскольку высота конструкции составляла почти 250 метров - восстановительные работы пока нецелесообразны.

Атака на Днепропетровскую область

Российские войска ударили по Днепровскому району Днепропетровской области. Предварительно, восемь человек пострадали. Среди них трое мужчин - 34, 48 и 70 лет, а также 72-летняя женщина.

Российская армия продвигается на Донбассе

По данным британской разведки, российская армия продолжает захватывать населенные пункты на Донбассе. Темпы наступления медленно, но постепенно растут. По мнению британцев, после захвата села Новомихайловка оккупационные войска будут стремиться продвинуться в направлении села Константиновка.

В то же время, по словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, российские войска пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться к Часовому Яру в Донецкой области.

Смерть военнообязанного в Закарпатье

На Закарпатье мобилизованный умер по дороге в учебный центр. Сообщается, что у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения вызвал скорую, однако было уже поздно. По данному факту будет проведена служебная проверка.

Строительство фортификаций

Правительство на сегодняшнем заседании выделило еще 8 млрд гривен на строительство фортификаций. Эти средства удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.

Украина

Мужчинам за границей прекратили консульские услуги

Для украинских мужчин призывного возраста за границей приостановили предоставление консульских услуг. В то же время в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу документов.

Как пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, он вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом", механизм нарабатывается. Уточненные разъяснения по этому вопросу в МИД обещают предоставить впоследствии.

Подозрение Сольскому

НАБУ сообщило о подозрении действующему министру, бывшему главе аграрного комитета Верховной Рады. Его и еще ряд должностных лиц подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

И хотя Бюро не сообщает его имя, по данным источников РБК-Украина, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.

Позже появилась реакция я и самого министра. Он назвал объявленное ему подозрение "обстоятельствами семилетней давности, касающиеся спора между государственными предприятиями и физлицами". По его словам, дело касается периода 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и не занимал госдолжность.

Приговор нацгвардейцу в Днепре

В Днепре к пожизненному заключению приговорили нацгвардейца Артемия Рябчука, который в 2022 году на заводе "Южмаш" расстрелял сослуживцев. Тогда погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. В суде Рябчук свою вину признал полностью, он раскаялся и попросил прощения у родных погибших.

Пляжный сезон в Киеве

В Киеве не будут открывать пляжный сезон по соображениям безопасности. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Политика

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об увольнении замминистра обороны Украины Виталия Половенко. На этой должности Половенко был с декабря 2023 года.

Цена на газ

Для украинцев цена на газ будет оставаться неизменной еще год до 30 апреля 2025 года, поскольку "Нафтогаз" продолжил действие тарифного плана "Фиксованный". Таким образом, кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС).

Курс

Доллар дешевеет после исторического максимума. Официальный курс на 24 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,586 грн за 1 доллар (-0,1976 грн).

Погода

На Украину надвигается активный циклон с юга, который завтра, 24 апреля, принесет дожди и сильный ветер.

Мир

"Рамштайн"

Встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая запланирована на 26 апреля, состоится в режиме видеоконференции, сообщил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

"Это будет 21-е заседание Контактной группы с момента первого заседания ровно два года назад", - добавил он.

США

Сенат США сегодня приступит к рассмотрению законопроекта о помощи Украине, который предложил спикер Палаты представителей и республиканец Майк Джонсон.

В то же время Вашингтон уже готовит новый пакет военной помощи Украине. Как пишет Reuters, размер нового пакета будет составлять 1 млрд долларов, а в него войдут бронетехника и боеприпасы.

Великобритания

Британия выделит свой крупнейший пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов фунтов стерлингов (617 млн долларов), который будет содержать:

60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки;

свыше 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;

более 400 единиц техники, в том числе 160 БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;

почти четыре миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

Таким образом, в текущем финансовом году Британия предоставит Украине три миллиарда фунтов стерлингов военной помощи.

ЕС

Евросоюз должен отправить Украине новый транш финансовой помощи в рамках Ukraine Facility. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, размер транша будет составлять 1,5 млрд евро.

Литва

Литва передала ВСУ бронетранспортеры М577. Количество машин не указывается, но по данным литовского Минобороны, они уже доставлены на территорию Украины.

Греция

Греция может передать Украине одну из своих двух ЗРК Patriot под "гарантию" от США, пишет Pronews. Речь идет о гарантиях безопасности и финансовой компенсации от Вашингтона, которая будет действовать во время всего термина "аренды" системы.

КНДР

В Северной Корее сегодня состоялись первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку. Стрельбы проходили под руководством северокорейского диктатора Ким Чен Ина. На это отреагировали в соседней Южной Корее, которая пригрозила Пхеньяну "конец режима" в случае применения ядерного оружия.

Германия

Правительство Германии настаивает на том, чтобы США поставили Украине еще хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть пробел в украинской системе ПВО, пишет Bloomberg.

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