ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия существенно увеличит военную помощь для Украины

Вторник 23 апреля 2024 01:33
UA EN RU
Британия существенно увеличит военную помощь для Украины Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания объявит об увеличении военной поддержки Украине на 500 млн фунтов стерлингов (617 млн долларов).

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава правительства заявил об этом во время визита в Польшу во вторник, 23 апреля.

Он также предупредил, что Россия должна быть разгромлена, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ее войск в Европу.

"Защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено достичь успеха в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе", - отмечается в заявлении Сунака.

"Вооруженные силы Украины продолжают храбро бороться, но они нуждаются в нашей поддержке - и они нуждаются в ней сейчас. Сегодняшний пакет поможет обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с Россией", - сказал он перед визитом.

Визит Сунака в Польшу является его первой международной поездкой за последние месяцы. В ходе визита он встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

Лондон также пришлет то, что он назвал крупнейшим в истории отдельным пакетом оборудования, включая 60 катеров, более 1600 ударных ракет и ракет противовоздушной обороны и почти 4 млн патронов для стрелкового оружия.

Британия уже давно является активным сторонником Украины, и дополнительное финансирование увеличит общий объем военной помощи Лондона на этот финансовый год до 3 млрд фунтов стерлингов.

Помощь Британии для Украины

На днях Великобритания выделила почти 150 млн фунтов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия для сбивания дронов и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере оборонных материалов.

22 марта Минобороны Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов). В него вошли беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Конгрессмен США о том, когда Украина получит помощь: раньше, чем кто-либо может подумать
Конгрессмен США о том, когда Украина получит помощь: раньше, чем кто-либо может подумать
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится