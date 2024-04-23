Министра Сольского подозревают в схемах с землей на сотни миллионов гривен

Экс-главе аграрного комитета Верховной Рады - действующему министру объявили подозрение в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Николае Сольском.

Что известно о деле

Как сообщают в НАБУ, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые "кураторы".

По данным следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем, как информируют в НАБУ и САП, с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом "реализации их права на бесплатную землю". При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2 493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Кроме того, как утверждают в Антикоррупционном бюро, фигуранты также попытались завладеть 3 282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

В настоящее время о подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

В частности, что касается самого министра Сольского, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также идет вручение подозрений другим участникам схемы.

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