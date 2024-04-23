Украина на этой неделе должна получить новый транш от ЕС: Шмыгаль назвал размер

На этой неделе Украина ожидает поступления транша в 1,5 млрд евро от Европейского союза по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еврокомиссия поддержала План Украины в рамках программы Ukraine Facility. И уже на этой неделе ожидаем поступления 1,5 млрд евро по этой программе Европейского союза", - сказал Шмыгаль.

Как рассказал премьер, сегодня правительство также принимает решение, которое поможет привлечь дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления украинской медицины.

Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий.

"Это улучшит условия получения льготных ссуд для украинских малых и средних предприятий. Таким образом аккумулируем финансовые ресурсы для обороны, устойчивости, восстановления нашей страны и нашей экономики", - отметил Шмыгаль.