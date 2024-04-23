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Украина на этой неделе должна получить новый транш от ЕС: Шмыгаль назвал размер

Украина, Вторник 23 апреля 2024 17:30
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Украина на этой неделе должна получить новый транш от ЕС: Шмыгаль назвал размер Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На этой неделе Украина ожидает поступления транша в 1,5 млрд евро от Европейского союза по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Еврокомиссия поддержала План Украины в рамках программы Ukraine Facility. И уже на этой неделе ожидаем поступления 1,5 млрд евро по этой программе Европейского союза", - сказал Шмыгаль.

Как рассказал премьер, сегодня правительство также принимает решение, которое поможет привлечь дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления украинской медицины.

Еще одно решение прибавляет 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий.

"Это улучшит условия получения льготных ссуд для украинских малых и средних предприятий. Таким образом аккумулируем финансовые ресурсы для обороны, устойчивости, восстановления нашей страны и нашей экономики", - отметил Шмыгаль.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро к 2027 году. Средства должны быть переданы в рамках программы Ukraine Facility.

Также согласно программе Украина должна выполнять отдельные условия для того, чтобы получать финансовую помощь от ЕС. Если этого не будет, выплату средств приостановят.

Уже 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу. Это означало, что она вступила в силу, и в нашей стране могли предоставить первые средства.

20 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия выплатила Украине первый транш в размере 4,5 млрд евро.

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