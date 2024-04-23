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Планируют ли в Киеве открывать пляжный сезон: ответ КГГА

Вторник 23 апреля 2024 12:55
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Планируют ли в Киеве открывать пляжный сезон: ответ КГГА Фото: планируют ли в Киеве открывать пляжный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон из-за соображений безопасности на фоне действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Соответствующее решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", - пишет КГГА.

В то же время в соответствии с действующими требованиями, специалисты и в дальнейшем будут выполнять сезонные работы по поддержанию порядка и санитарии на пляжных территориях, а также зонах отдыха:

  • обслуживать инженерные сети;
  • будут убирать;
  • осуществлять санитарную обработку территорий, в частности против насекомых и т.д.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе пляжи тем временем все же планируют открыть. В то же время глава ОВА назвал условие для этого.

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