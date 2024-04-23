ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пентагон анонсировал "Рамштайн" на этой неделе в режиме видеоконференции

Украина, Вторник 23 апреля 2024 09:20
UA EN RU
Пентагон анонсировал "Рамштайн" на этой неделе в режиме видеоконференции Фото: Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет 28 апреля в режиме видеоконференции.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун проведут встречу в виртуальном формате.

"Это будет 21-е заседание Контактной группы с момента первого заседания ровно два года назад", - добавил он.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, это серия международных встреч министров обороны более 50 стран мира, которые проводятся с целью:

  • Синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению. Это включает в себя поставки оружия, боеприпасов, техники и другого военного оборудования.
  • Обсуждении вопросов долгосрочной поддержки Украины, включая ее обороноспособность по окончании войны.
  • Содействия координации усилий международного сообщества в поддержку Украины.

Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречи проводятся ежемесячно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Пентагон
NEWS
Ночная воздушная атака РФ по Украине: Силы обороны уничтожили почти все "Шахеды"
Ночная воздушная атака РФ по Украине: Силы обороны уничтожили почти все "Шахеды"
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится