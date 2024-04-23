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НБУ резко снизил официальный курс доллара к гривне

Украина, Вторник 23 апреля 2024 15:44
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НБУ резко снизил официальный курс доллара к гривне Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,586 гривен за 1 доллар (-0,1976 грн).

НБУ резко снизил официальный курс доллара к гривне

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,262 гривен за 1 евро (-0,0498 грн).

НБУ резко снизил официальный курс доллара к гривне

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 39,58-39,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ резко снизил официальный курс доллара к гривне

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 35 копеек до 39,75 грн/доллар.

Прогноз курса

Напомним, доллар активно дорожал в последнее время. Только за последнюю неделю курс вырос на 1%, официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар. На наличном рынке курс превысил уровень в 40 грн/доллар. Однако 22 апреля курс начал снижаться на межбанке, а затем и на наличном рынке.

Согласно консенсус-прогнозу, в конце года курс вырастет до 41,67 грн/доллар. Эксперты прогнозируют среднее значение курса в 2024 году на уровне 40,33 грн/доллар.

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