НБУ резко снизил официальный курс доллара к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 24 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,586 гривен за 1 доллар (-0,1976 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,262 гривен за 1 евро (-0,0498 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 39,58-39,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 35 копеек до 39,75 грн/доллар.