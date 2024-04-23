Правительство выделило более 8 млрд гривен на строительство фортификаций
Правительство сегодня, 23 апреля, решило выделить дополнительные 8 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, более 8 млрд гривен на фортификации удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.
Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд гривен.
"И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача - создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и предпочтет нашу армию на поле боя", - добавил премьер.
Строительство фортификаций на поле боя
Власти Украины начали в усиленном темпе строить оборонительные сооружения у линии фронта, чтобы сдержать потенциальное наступление россиян и не допустить глубокого прорыва войск оккупантов.
В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина строит три линии фортификационных сооружений для дальнейшей защиты от возможного наступления россиян.
А недавно Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд гривен на дальнейшее строительство оборонных рубежей в нескольких областях.
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