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Правительство выделило более 8 млрд гривен на строительство фортификаций

Украина, Вторник 23 апреля 2024 17:22
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Правительство выделило более 8 млрд гривен на строительство фортификаций Архивное фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство сегодня, 23 апреля, решило выделить дополнительные 8 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, более 8 млрд гривен на фортификации удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.

Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей мы направили около 38 млрд гривен.

"И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача - создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и предпочтет нашу армию на поле боя", - добавил премьер.

Строительство фортификаций на поле боя

Власти Украины начали в усиленном темпе строить оборонительные сооружения у линии фронта, чтобы сдержать потенциальное наступление россиян и не допустить глубокого прорыва войск оккупантов.

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина строит три линии фортификационных сооружений для дальнейшей защиты от возможного наступления россиян.

А недавно Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд гривен на дальнейшее строительство оборонных рубежей в нескольких областях.

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