Кабмин уволил заместителя Умерова
Правительство сегодня, 23 апреля, решило уволить заместителя министра обороны Украины Виталия Половенко.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
В тексте публикации говорится, что Кабмин одобрил увольнение Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя Министра обороны Украины.
О причинах увольнения не указано.
Половенко Виталий Николаевич
В Вооруженных Силах с 15 июля 2000 года по настоящее время. С 2019 по 2023 год - начальник отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.
1 декабря 2023 г. назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя министра обороны Украины. Тогда сообщалось, что в команде Минобороны Половенко будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.
Уже в январе он заявлял, что ряд компаний, заключивших договор с Министерством обороны Украины в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов Вооруженным силам Украины.
Также Половенко устроил внезапную проверку продуктовых складов для ВСУ. Поводом послужили жалобы военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.