ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин уволил заместителя Умерова

Украина, Вторник 23 апреля 2024 17:36
UA EN RU
Кабмин уволил заместителя Умерова Архивное фото: Виталий Половенко (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство сегодня, 23 апреля, решило уволить заместителя министра обороны Украины Виталия Половенко.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

В тексте публикации говорится, что Кабмин одобрил увольнение Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя Министра обороны Украины.

О причинах увольнения не указано.

Половенко Виталий Николаевич

В Вооруженных Силах с 15 июля 2000 года по настоящее время. С 2019 по 2023 год - начальник отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

1 декабря 2023 г. назначен Кабинетом министров Украины на должность заместителя министра обороны Украины. Тогда сообщалось, что в команде Минобороны Половенко будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.

Уже в январе он заявлял, что ряд компаний, заключивших договор с Министерством обороны Украины в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов Вооруженным силам Украины.

Также Половенко устроил внезапную проверку продуктовых складов для ВСУ. Поводом послужили жалобы военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится