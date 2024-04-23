Россияне совершили ракетную атаку на пригород Днепра, пострадали четыре человека

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепровскому району. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Среди пострадавших трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. Кроме того, ранения получила 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Враг ударил по Днепровскому району. Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека", - сообщил он.

Обстрел Днепропетровской области

19 апреля российские войска устроили массированный удар по Днепропетровской области. Под обстрелы попали Днепр, Кривой Рог, Синельниковский район.

Так, в Днепре россияне своей целью выбрали железнодорожную инфраструктуру. Вокзал в Днепре на время прекратил работу, были задержки поездов. Кроме того, в Днепре сначала сообщалось о 15 раненых и двух погибших. Позже количество жертв и пострадавших в регионе начало расти.

Среди пострадавших в Днепре и железнодорожники - семь раненых и одна погибшая. В Синельниковском районе погибли дети - 8-летний мальчик и 14-летняя девочка-подросток.

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