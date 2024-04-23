ВСУ о ситуации возле Часового Яра: РФ пытается захватить Ивановское и окрестности Богдановки

Российские войска в Донецкой области пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

"На восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, однако без больших существенных изменений. В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское", - рассказал Волошин.

По его словам, ситуация в районе проведения боевых действий сложна, но контролируется силами обороны. Российская армия на некоторых участках и направлениях не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции украинских защитников, использует при этом как артиллерию, танки, беспилотники разных типов, так и авиацию.

"Оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться в Часов Яр, где нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать уже не одни сутки врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении", - отметил спикер.

Волошин добавил, что все попытки российской армии продвигаться вперед, украинские защитники успешно подавляют. ВСУ уничтожают большое количество российской техники.

Он также отметил, что вооружение и военная техника, которая должна поступить в ближайшее время от международных партнеров, "позволит улучшить и изменить ситуацию как на Бахмутском направлении, так и на Авдеевском и Новопавловском".