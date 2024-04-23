ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия медленно продвигается на Донбассе, - британская разведка

Украина, Вторник 23 апреля 2024 12:28
UA EN RU
Российская армия медленно продвигается на Донбассе, - британская разведка Фото: Россия постепенно продвигается на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия продолжает захватывать населенные пункты на Донбассе. Темпы продвижения медленно, но постепенно возрастают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 22 апреля военное министерство России заявило, что его силы захватили село Новомихайловку, расположенное южнее Марьинки и северо-восточнее Улгедара Донецкой области.

"Новомихайловка имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но она находится на пути к другим населенным пунктам, которые расположены по обе стороны реки Сухие Ялы на юге от Донецка", - говорится в сообщении.

Российская армия медленно продвигается на Донбассе, - британская разведкаhttps://deepstatemap.live/

Российские войска вошли в город 9 февраля и достигли центра города к 24 марта. Ранее 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада "Таврия" сообщала, что российской армии для этого потребовалось 30 тысяч военнослужащих, при этом за шесть месяцев боев на подступах к городу она потеряла 300 единиц техники.

По данным британской разведки, от входа до захвата села (общая дистанция менее 5 км) российским войскам потребовалось 73 дня. Это произошло за счет дополнительных оперативных резервов. Это демонстрирует медленный, но постепенно возрастающий прогресс, которого добиваются российские войска.

"На этом направлении российские войска, скорее всего, будут стремиться продвинуться к селу Константиновка, расположенному в 2 км к западу от Новомихайловки. Дальнейшее продвижение к северу от Угледара может в конечном итоге позволить обойти оборону Угледара, которая вызвала чрезвычайно высокие потери среди российских сухопутных войск", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, после захвата Авдеевки в феврале 2024 года российские войска постепенно продвигаются на запад. По данным британской разведки, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война в Украине
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится