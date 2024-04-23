США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов, - Reuters

США готовят самый большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как ожидается, пакет помощи включает транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.

По данным Reuters, Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи для Украины на сумму 1 миллиард долларов. Такую информацию издание получило от двух американских генералов.

Помощь от США для Украины

Ранее РБК-Украина сообщало, что долгое время США переносили голосование за законопроект, который предусматривал предоставление Украине финансовой и военной помощи, однако на прошлой неделе ситуация изменилась и Палата представителей поддержала данный законопроект.

В значительной степени на вынесение законопроекта на голосование повлиял спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, долгое время блокировавший рассмотрение законопроекта о помощи Украине. РБК-Украина писало, как спикер Джонсон изменил свою позицию по помощи Украине.

Теперь этот законопроект вынесут на голосование Сената и после принятия передадут президенту США Джо Байдену, который отметил, что подпишет законопроект сразу после принятия Сенатом.

Подробнее об истории рассмотрения вопроса о помощи Украине и содержании украинского пакета - читайте в материале РБК-Украина.

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