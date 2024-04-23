Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Удар по телевежі в Харкові

Відновлення харківської телевежі після удару окупантів можливе лише після завершення бойових дій, заявив чиновник Харківської ОВА Іван Сокол.

З цим погоджується і очільник Харківської області Олег Синєгубов. За його словами, оскільки висота конструкції складала майже 250 метрів - відновлювальні роботи наразі недоцільні.

Атака на Дніпропетровську область

Російські війська вдарили по Дніпровському району Дніпропетровської області. Попередньо, восьмеро людей постраждали. Серед них троє чоловіків - 34, 48 і 70 років, а також 72-річна жінка.

Російська армія просувається на Донбасі

За даними британської розвідки, російська армія продовжує захоплювати населені пункти на Донбасі. Темпи наступу повільно, але поступово зростають. На думку британців, після захоплення села Новомихайлівка окупаційні війська прагнутимуть просунутися в напрямку села Костянтинівка.

Водночас, за словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, російські війська намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру в Донецькій області.

Смерть військовозобов’язаного на Закарпатті

На Закарпатті мобілізований помер по дорозі до навчального центру. Повідомляється, що у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу викликав швидку, проте було вже пізно. За даним фактом проведуть службову перевірку.

Будівництво фортифікацій

Уряд на сьогоднішньому засіданні виділив ще 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій. Ці кошти вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

Україна

Чоловікам за кордоном припинили консульські послуги

Для українських чоловіків призовного віку за кордоном призупинили надання консульських послуг. Водночас у закордонних підрозділах ДП "Документ" призупинили видачу документів.

Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він вчора доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном", механізм напрацьовується. Уточнені розʼяснення щодо цього питання в МЗС обіцяють надати згодом.

Підозра Сольському

​​НАБУ повідомило про підозру чинному міністру, колишньому голові аграрного комітету Верховної Ради. Його та ще низку службових осіб підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

І хоча Бюро не повідомляє його ім'я, за даними джерел РБК-Україна, мова йде про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Пізніше з'явилася реакція я і самого міністра. Він назвав оголошену йому підозру "обставинами семирічної давнини, які стосуються спору між державними підприємствами та фізособами". За його словами, справа стосується періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом та не обіймав держпосади.

Вирок нацгвардійцю у Дніпрі

​​У Дніпрі до довічного ув'язнення засудили нацгвардійця Артемія Рябчука, який у 2022 році на заводі "Південмаш" розстріляв співслужбовців. Тоді загинули п'ять людей, ще п'ятеро отримали поранення. У суді Рябчук свою провину визнав повністю, він розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Пляжний сезон у Києві

У Києві цьогоріч не відкриватимуть пляжний сезон з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Політика

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про звільнення заступника міністра оборони України Віталія Половенка. На цій посаді Половенко перебував з 1 грудня 2023 року.

Ціна на газ

Для українців ціна на газ залишатиметься незмінною ще рік, до 30 квітня 2025 року, оскільки "Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований". Таким чином, кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ).

Курс

Долар дешевшає після історичного максимуму. Офіційний курс на 24 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,586 грн за 1 долар (-0,1976 грн).

Погода

На Україну насувається активний циклон із півдня, який завтра, 24 квітня принесе дощі та сильний вітер.

Світ

"Рамштайн"

Зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що запланована на 26 квітня, відбудеться у режимі відеоконференції, повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

"Це буде 21-те засідання Контактної групи з моменту першого засідання рівно два роки тому", - додав він.

США

Сенат США сьогодні розпочне розгляд законопроекту про допомогу Україні, який запропонував спікер Палати представників та республіканець Майк Джонсон.

Водночас Вашингтон вже готує новий пакет військової допомоги Україні. Як пише Reuters, розмір нового пакету становитиме 1 млрд доларів, а до нього увійдуть бронетехніка та боєприпаси.

Велика Британія

Британія виділить свій найбільший пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (617 млн доларів), який міститиме:

60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, зокрема 160 БМП Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

майже чотири мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Таким чином, загалом цього фінансового року Британія надасть Україні три мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги.

ЄС

Євросоюз цього тижня має відправити Україні новий транш фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розмір траншу становитиме 1,5 млрд євро.

Литва

Литва передала ЗСУ бронетранспортери М577. Кількість машин не вказується, але, за даними литовського Міноборони, вони вже доставлені на територію України.

Греція

Греція може передати Україні одну зі своїх двох ЗРК Patriot під "гарантії" від США, пише Pronews. Йдеться про гарантії безпеки та фінансову компенсацію від Вашингтона, яка діятиме під час усього терміну "оренди" системи.

КНДР

У Північній Кореї сьогодні відбулися перші тактичні навчання, які імітували ядерну контратаку. Стрільби проходили під керівництвом північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. На це відреагували у сусідній Південній Кореї, яка пригрозила Пхеньяну "кінцем режиму" у разі застосування ядерної зброї.

Німеччина

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили Україні ще хоча б одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити прогалину в українській системі ППО, пише Bloomberg.

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