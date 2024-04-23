ua en ru
Вт, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

КНДР провела учения по ядерной контратаке, Южная Корея пригрозила "концом режима"

Вторник 23 апреля 2024 10:20
UA EN RU
КНДР провела учения по ядерной контратаке, Южная Корея пригрозила "концом режима" Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Южная Корея предупредила Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) о последствиях в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ядерные учения

В Северной Корее впервые провели учения по ядерной контратаке. В частности мероприятие проходило под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына. Испытания проводились в форме залпового ракетного запуска.

Как сообщали местные СМИ, северокорейские военные выпустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. Испытания были попыткой продемонстрировать ядерный потенциал, а также протест против "провокационных" военных учений Соединенных Штатов Америки (США) и Южной Кореи.

"Конец режима" для КНДР

"Если Северная Корея попытается применить оружие, она столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны южнокорейско-американского альянса, и северокорейский режим столкнется с концом", - заявил представитель министерства обороны Чон Ха Кю.

В частности спикер отметил, что провокации со стороны Пхеньяна будут только усиливать военный потенциал Южной Кореи и расширенное сдерживание со стороны США.

Yonhap добавляет, что расширенное сдерживание означает обязательство Штатов использовать все свои военные возможности, в том числе и ядерные, для защиты союзника.

Ракетные испытания КНДР

Стоит отметить, что КНДР уже не впервые прибегает к ракетным испытаниям, которые вызывают беспокойство у ее соседей:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея
NEWS
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится