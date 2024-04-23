"Нафтогаз" установил цену на газ для населения еще на год: сколько нужно платить
Фото: Цены на газ в Украине не изменятся до 30 апреля 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, до 30 апреля 2025 года. Кубометр газа будет стоить 7,96 гривен (с НДС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
Как отметили в пресс-службе, компания снабжает газом 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.