"Нафтогаз" установил цену на газ для населения еще на год: сколько нужно платить

Фото: Цены на газ в Украине не изменятся до 30 апреля 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год, до 30 апреля 2025 года. Кубометр газа будет стоить 7,96 гривен (с НДС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".