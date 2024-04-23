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На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр

Вторник 23 апреля 2024 12:07
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На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Закарпатье военнообязанный умер по дороге в учебный центр. У него произошел эпилептический приступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook.

"Выражаем соболезнования семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ", - говорится в сообщении.

В ТЦК сообщили, что офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал "скорую помощь", однако медики не успели.

По данному факту назначена служебная проверка.

Инциденты по ТЦК

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину действует мобилизация, в рамках которой сотрудники ТЦК осуществляют информирование военнообязанных и издают повестки. Время от времени в информационном пространстве появляются разные скандалы, связанные с этим процессом.

Например, в Хмельницкой области в апреле произошел скандал с якобы избиением "активистки" в одном из военкоматов. Однако, как выяснилось, женщину никто не трогал, а она сама вела себя неадекватно, что зафиксировали камеры в здании ТЦК.

В сети распространяли видео, на котором люди в военной форме якобы пытались запихнуть в автомобиль мужчину в центре Запорожья. В местном военкомате заявили, что люди на видео не имеют никакого отношения к ТЦК.

Иногда случаются и инциденты, связанные с нападениями на сотрудников ТЦК. Так, в конце марта в Хмельницкой области группа женщин напала на сотрудников ТЦК и повредила их автомобиль.

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