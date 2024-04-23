Удар по телевышке Харькова. В ОВА рассказали о последствиях попадания (фото)

В результате удара по телевышке в Харькове, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Как отметил Синегубов, враг попал по телебашне ракетой Х-59. Общая высота конструкции составляла 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров.

"Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования", - добавил глава ОВА.

Фото: в ОВА рассказали о последствиях попадания по телевышке (t.me/synegubov)

Синегубов отметил, что харьковчане могут подключить:

кабельное;

спутниковое ТВ.

Также в регионе продолжают работу радио, интернет, мобильная связь.

Удар по телевышке Харькова

Вчера, 22 апреля, враг атаковал ракетой телевышку Харькова. Как позже рассказали в областной прокуратуре, россияне применили во время удара управляемую авиационную ракету Х-59.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вражеский удар был попыткой ограничить город в связи и информации. Он отметил, что сейчас наша страна нуждается в усилении противовоздушной обороны и приветствовал усилия партнеров, желающих помочь Украине с этим вопросом.