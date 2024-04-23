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На Украину надвигается активный циклон с юга: какую погоду ждать завтра

Вторник 23 апреля 2024 15:31
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На Украину надвигается активный циклон с юга: какую погоду ждать завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Украину надвигается активный циклон с юга, который принесет дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Циклон будет принадлежать к семейному циклоническому клану Biruta, который подчинит своему дождевому влиянию значительную часть европейского континента", - заявила она.

По данным синоптика, 24 апреля, в Украине пройдут умеренные и временами даже значительные дожди. В дневные часы на юге и востоке - без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 метров в секунду, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха на севере и западе будет +11 +16 градусов, на остальной территории +17 +24 градуса, на юге местами до +25 +28 градусов.

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В столице в среду ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха будет не слишком низкая, днем предполагается +10 +12 градусов.

"Но вы помните, что усиление ветра провоцирует ощущение холода и эмоционально снижает температуру воздуха на несколько градусов", - заявила Диденко.

Эта рабочая неделя не особо будет отличаться от предыдущей, правда до ее конца следует ожидать хорошие "плюсы", особенно на юге и на востоке. Подробный прогноз на текущую неделю – в материале РБК-Украина.

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