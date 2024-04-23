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Греция может передать Украине систему Patriot в обмен на "гарантии" от США, - СМИ

Вторник 23 апреля 2024 08:41
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Греция может передать Украине систему Patriot в обмен на "гарантии" от США, - СМИ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Греция может передать Украине ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские "гарантии" против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pronews.

По данным издания, Афины могут передать одну систему Patriot из двух, которые развернуты в Греции.

Правительственные источники издания заявляют, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции от турецкой угрозы на время использования Patriot, не уточняя, какие именно "гарантии" предлагаются.

Есть заверение, что в случае разрушения батарей они будут заменены США на новые, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине".

Другими словами, как и в случае с Patriot, поставленными Саудовской Аравии, США понесли значительные затраты на их своевременную активацию, то есть возвращение в строй, поскольку они не работали или работали неэффективно из-за отсутствия запчастей.

ПВО для Украины

В последние недели Россия активизировала воздушные удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Особую опасность представляют атаки баллистическими ракетами, против которых эффективны лишь две системы ПВО в мире: американский Patriot и франко-итальянский SAMP/T.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для полной защиты страны от российских ракет требуется 25 комплексов Patriot.

В ответ на эти запросы Германия уже передала Украине одну систему Patriot, а затем канцлер Олаф Шольц допустил возможность предоставления Киеву от партнеров еще шести батарей.

Тем временем Киев работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительные батареи Patriot от союзников.

А Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для облегчения давления на системы Patriot.

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