Греция может передать Украине систему Patriot в обмен на "гарантии" от США, - СМИ
Греция может передать Украине ЗРК Patriot PAC-3 в обмен на американские "гарантии" против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pronews.
По данным издания, Афины могут передать одну систему Patriot из двух, которые развернуты в Греции.
Правительственные источники издания заявляют, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции от турецкой угрозы на время использования Patriot, не уточняя, какие именно "гарантии" предлагаются.
Есть заверение, что в случае разрушения батарей они будут заменены США на новые, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине".
Другими словами, как и в случае с Patriot, поставленными Саудовской Аравии, США понесли значительные затраты на их своевременную активацию, то есть возвращение в строй, поскольку они не работали или работали неэффективно из-за отсутствия запчастей.
ПВО для Украины
В последние недели Россия активизировала воздушные удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Особую опасность представляют атаки баллистическими ракетами, против которых эффективны лишь две системы ПВО в мире: американский Patriot и франко-итальянский SAMP/T.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для полной защиты страны от российских ракет требуется 25 комплексов Patriot.
В ответ на эти запросы Германия уже передала Украине одну систему Patriot, а затем канцлер Олаф Шольц допустил возможность предоставления Киеву от партнеров еще шести батарей.
Тем временем Киев работает над тем, чтобы получить еще четыре дополнительные батареи Patriot от союзников.
А Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70 для облегчения давления на системы Patriot.
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