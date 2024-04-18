Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Германия передаст Украине еще один Iris-T, украинская промышленность впервые за месяц выпустит 10 САУ "Богдана", а польская блокада распространилась еще на два пункта пропуска.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Обстрел Чернигова

Спасатели сегодня завершили поисковую операцию в Чернигове после ракетного удара россиян 17 апреля. Всего в результате обстрела погибли 18 человек, еще 78 человек получили ранения.

РФ пыталась атаковать Ивано-Франковск

Ивано-Франковск был главной целью врага во время ночной атаки "Шахедов", рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, дроны-камикадзе этой ночью летели по стандартным маршрутам, пытались обходить ПВО труднодоступными участками местности, реками и балками.

Последствия атаки по Джанкою

В ГУР МО сообщили последствия атаки ВСУ на аэродром в Джанкое. По их данным, уничтожены или критически повреждены следующие объекты оккупантов:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

При этом количество пораженных или уничтоженных объектов авиации врага и количество потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется, отметили в разведке.

В комментарии РБК-Украина военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, какой может быть цель украинского удара по Джанкою.

Еще одна Iris-T от Германии

В Киев сегодня прибыли вице-канцлер Германии Роберт Габек и руководитель компании Diehl Defence Гельмут Раух, производящей зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Iris-T SLM. В ходе визита последний заявил, что его компания передаст Украине еще одну Iris-T через несколько недель.

"Три наши системы уже в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая (Iris-T - ред.) - через несколько недель", - сказал он изданию Bild.

ОПК Украины впервые выдаст 10 САУ "Богдана"

Украина впервые произведет сразу 10 САУ "Богдана" уже в этом месяце, а дальше это количество будет расти. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного отчета о ситуации с безопасностью в Украине.

"Доля собственного производства постоянно растет. Государство заключает с нашими предприятиями серьезные, длительные контракты, которые дают прогнозируемость, возможность набирать людей и привлекать инвестиции. Уже в этом месяце наша промышленность впервые выдает 10 "Богдан", в мае и дальше - еще больше", - написал глава государства.

Удар по Днепропетровской области

Российские войска атаковали ракетами Днепровский район Днепропетровской области. Повреждены инфраструктурный объект и предприятие. В ОВА сообщили о двух пожарах. Ранения получили два человека.

F-16 для Украины

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут в Украину. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами должна состояться до лета.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время официального визита в Италию и перед встречей глав МИД стран "Группы семи" подчеркнул необходимость скорейшей поставки дополнительных систем ПВО, а именно Patriot и SAMP/T.

"Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора", - подчеркнул он.

Также он провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкеном. В ходе которого стороны также подняли вопрос того, как быстрее предоставить Украине больше систем Patriot и ракет к ним.

На Зеленского готовилось покушение

СБУ, Офис генпрокурора и польские правоохранители разоблачили поляка, который сотрудничал с российским ГРУ и готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

СБУ задержала помощника Шуфрича

Служба безопасности задержала помощника народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в финансировании Росгвардии в оккупированном Крыму.

По данным следствия, помощник Шуфрича занимался договорами со структурами Росгвардии и отвечал за юридические аспекты охраны элитной недвижимости нардепа в Крыму. За совершенное фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

Арест активов Богуслаева

ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева. Решение также касается бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

Среди конфискованного: недвижимое имущество; денежные средства, размещенные на банковских счетах; доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ; ценные бумаги; имущественные права на торговые марки и промышленные эталоны; огнестрельное оружие.

Стало известно, когда в Киеве будет последний звонок

В школах столицы последний звонок пройдет 31 мая. Как сообщили в КГГА, выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:

с 31 мая по 7 июня - свидетельство о получении начального образования;

с 13 по 19 июня - свидетельство о получении базового среднего образования;

с 20 по 26 июня - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Киев возвращает платную парковку

В Киеве с понедельника, 22 апреля, парковка автомобилей станет платной. Оплатить парковку можно будет в приложении "Киев цифровой".

Энергетика

Из-за дефицита в энергосистеме с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. Впрочем, эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и "оборонки".

Что касается бытовых потребителей, то для них не планируют вводить отключение света, за исключением Харьковской области, где такие графики продолжают действовать.

Граница

Польские фермеры возобновили блокаду пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медыка - Шегини". Таким образом, всего заблокированы на польско-украинской границе сейчас четыре направления (акции продолжаются и на КПП "Ягодин" и "Рава-Русская").

Курс

Доллар достиг очередного исторического максимума. Официальный курс на 19 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,6037 грн за 1 доллар (+0,0586 грн).

Погода

Завтра, 19 апреля, в Украине будет держаться прохладная погода, местами будет дождь. В Карпатах синоптики прогнозируют снег.

Мир

Саммит ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя итоги первого дня работы европейского саммита, заявил, что военная помощь Украине - это вопрос не месяцев, а дней и недель.

Помощь от США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о предоставлении Украине летальной помощи. Он назвал ее "критически важной". Кроме того, он отметил, что российский диктатор Владимир Путин в случае победы не ограничится Украиной и дал посягательство на Польшу и других американских союзников по НАТО.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может получить от НАТО шесть систем Patriot. Германия, по его словам, ведет сейчас переговоры с партнерами по этому поводу.

Выборы в Хорватии

Партия Хорватский демократический союз премьер-министра Андрея Пленковича, поддерживающего Украину в войне против России, лидирует на парламентских выборах в Хорватии.

Диверсанты в Германии

В Германии арестовали российских диверсантов, планировавших сорвать поставки помощи Украине. По данным немецкой федеральной прокуратуры, речь идет о двух гражданах Германии и РФ. Их подозревают в подготовке диверсионных атак, в том числе военных объектов США.

МИД Германии после этого вызвал на разговор российского посла.

Дания

Дания стала первой страной, решившей закупить оружие для Украины у украинских производителей. Денежные средства на это предусмотрены в последнем пакете военной помощи от Дании.

Аргентина

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО. Об этом желании заявил аргентинский министр обороны Луис Петри после встречи с заместителем генсека НАТО.

Санкции против Ирана

Великобритания и США ввели санкции против Ирана после его воздушной атаки на Израиль. Под санкции, среди прочего, попал производитель иранских дронов "Шахед".

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