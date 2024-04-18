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Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое

Джанкой, Четверг 18 апреля 2024 13:08
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Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое Фото: ГУР назвало потери РФ после удара по аэродрому в Джанкое (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В результате удара по военному аэродрому в Джанкое был уничтожен или критически поврежден ряд средств противовоздушной обороны россиян. Также поражен пункт управления ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Как отмечает разведка, в результате успешной операции украинских войск 17 апреля на военном аэродроме города Джанкой в Крыму уничтожено или критически повреждено:

  • 4 пусковые установки ЗРК С-400;
  • 3 радиолокационные станции;
  • пункт управления средствами ПВО;
  • аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

ГУР добавляет, что количество пораженных или уничтоженных объектов врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

Удар по Джанкою

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое на севере Крыма раздались взрывы. В сети сообщили, что в районе военного аэродрома вспыхнул мощный пожар. Позже появились фото со спутника, зафиксировавшего шесть очагов пожара.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкою. Он поблагодарил главкома ВСУ Александра Сырского за организацию операции.

Что известно об аэродроме в Джанкое, какие еще есть аэродромы в Крыму и что на них держат россияне - узнайте в материале РБК-Украина.

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