Разведка назвала потери россиян после удара по аэродрому в Джанкое

В результате удара по военному аэродрому в Джанкое был уничтожен или критически поврежден ряд средств противовоздушной обороны россиян. Также поражен пункт управления ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

ГУР добавляет, что количество пораженных или уничтоженных объектов врага и численность потерь среди личного состава российской оккупационной армии уточняется.

Как отмечает разведка, в результате успешной операции украинских войск 17 апреля на военном аэродроме города Джанкой в Крыму уничтожено или критически повреждено:

Удар по Джанкою

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое на севере Крыма раздались взрывы. В сети сообщили, что в районе военного аэродрома вспыхнул мощный пожар. Позже появились фото со спутника, зафиксировавшего шесть очагов пожара.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкою. Он поблагодарил главкома ВСУ Александра Сырского за организацию операции.

Что известно об аэродроме в Джанкое, какие еще есть аэродромы в Крыму и что на них держат россияне - узнайте в материале РБК-Украина.

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