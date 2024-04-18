Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Німеччина передасть Україні ще один Iris-T, українська промисловість вперше за місяць випустить 10 САУ "Богдана", а польська блокада поширилася ще на два пункти пропуску.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Обстріл Чернігова

Рятувальники сьогодні завершили пошукову операцію у Чернігові після ракетного удару росіян 17 квітня. Всього внаслідок обстрілу загинули 18 осіб, ще 78 людей отримали поранення.

РФ намагалася атакувати Івано-Франківськ

Івано-Франківськ був головною ціллю ворога під час нічної атаки "Шахедів", розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, дрони-камікадзе цієї ночі летіли стандартними маршрутами, намагалися обходити ППО важкодоступними ділянками місцевості, річками та балками.

Наслідки атаки по Джанкою

В ГУР МО повідомили наслідки атаки ЗСУ на аеродром у Джанкої. За їх даними, знищені або критично пошкоджені такі об'єкти окупантів:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

При цьому кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється, зазначили в розвідці.

У коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, якою може бути мета українського удару по Джанкою.

Ще одна Iris-T від Німеччини

До Києва сьогодні прибули віце-канцлер Німеччини Роберт Габек та керівник компанії Diehl Defence Гельмут Раух, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Iris-T SLM. Під час візиту останній заявив, що його компанія передасть Україні ще одну Iris-T за кілька тижнів.

"Три наші системи вже в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна (Iris-T - ред.) - за кілька тижнів", - сказав він виданню Bild.

ОПК України вперше видасть 10 САУ "Богдана"

Україна вперше виробить одразу 10 САУ "Богдана" вже цього місяця, а далі ця кількість зростатиме. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного звіту про безпекову ситуацію в Україні.

"Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі - ще більше", - написав глава держави.

Удар по Дніпропетровській області

Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство. В ОВА повідомили про дві пожежі. Поранення дістали двоє людей.

F-16 для України

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розповів, коли перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну. Постачання першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа.

Україна

Політика

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час офіційного візиту до Італії та перед зустріччю глав МЗС країн "Групи семи" наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання додаткових систем ППО, а саме Patriot і SAMP/T.

"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО Patriot та SAMP/T для захисту від російського терору", - наголосив він.

Також він провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкеном. Під час якого сторони також порушили питання того, як швидше надати Україні більше систем Patriot та ракет до них.

На Зеленського готувався замах

СБУ, Офіс генпрокурора та польські правоохоронці викрили поляка, який співпрацював з російським ГРУ та готував замах на президента України Володимира Зеленського.

СБУ затримала помічника Шуфрича

Служба безпеки затримала помічника народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.

За даними слідства, помічник Шуфрича займався договорами зі структурами Росгвардії і відповідав за юридичні аспекти щодо охорони елітної нерухомості нардепа в Криму. За скоєне фігуранту загрожує до 8 років увʼязнення.

Арешт активів Богуслаєва

ВАКС дозволив конфіскувати активи екс-президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Рішення також стосується колишнього топ-менеджера компанії Петра Кононенка.

Серед конфіскованого: нерухоме майно; кошти, розміщені на банківських рахунках; частки в статутному капіталі низки господарських товариств; цінні папери; майнові права на торговельні марки та промислові зразки; вогнепальна зброя.

Стало відомо, коли в Києві буде останній дзвоник

У школах столиці останній дзвоник пройде 31 травня. Як повідомили в КМДА, видавати документи про освіту пропонується відповідно до такого графіка:

з 31 травня до 7 червня - свідоцтво про здобуття початкової освіти;

з 13 до 19 червня - свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

з 20 до 26 червня - свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

Київ повертає платне паркування

У Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стане платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку "Київ цифровий".

Енергетика

Через дефіцит в енергосистемі з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Втім, ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та "оборонки".

Що стосується побутових споживачів, то для них не планують вводити відключення світла, за вийнятком Харківської області, де такі графіки продовжують діяти.

Кордон

Польські фермери поновили блокаду пунктів пропуску "Корчова - Краківець" і "Медика - Шегині". Таким чином, всього заблокованими на польсько-українському кордоні наразі є чотири напрямки (акції тривають і на КПП "Ягодин" і "Рава-Руська").

Курс

Долар досягнув чергового історичного максимуму. Офіційний курс на 19 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6037 гривень за 1 долар (+0,0586 грн).

Погода

Завтра, 19 квітня, в Україні триматиметься прохолодна погода, місцями дощитиме. У Карпатах синоптики прогнозують сніг.

Світ

Саміт ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи підсумки першого дня роботи європейського саміту, заявив, що військова допомога Україні - це питання не місяців, а днів і тижнів.

Допомога від США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив заяву щодо надання Україні летальної допомоги. Він назвав її "критично важливою". Крім того, він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін у разі перемоги не обмежиться Україною й дал зазіхне на Польщу та інших американських союзників по НАТО.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати від НАТО шість систем Patriot. Німеччина, за його словами, веде зараз переговори з партнерами щодо цього.

Вибори у Хорватії

Партія Хорватський демократичний союз прем'єр-міністра Андрея Пленковича, який підтримує Україну у війні проти Росії, лідирує на парламентських виборах у Хорватії.

Диверсанти у Німеччині

У Німеччині заарештували російських диверсантів, які планували зірвати постачання допомоги Україні. За даними німецької федеральної прокуратури, йдеться про двох громадян Німеччини та РФ. Їх підозрюють у підготовці диверсійних атак, у тому числі на військові об'єкти США.

МЗС Німеччини після цього викликало на розмову російського посла.

Данія

Данія стала першою країною, яка вирішила закупити зброю для України в українських виробників. Кошти на це передбачені в останньому пакеті військової допомоги від Данії.

Аргентина

Аргентина хоче стати глобальним партнером НАТО. Про таке бажання заявив аргентинський міністр оборони Луїс Петрі після зустрічі з заступником генсека НАТО.

Санкції проти Ірану

Британія та США ввели санкції проти Ірану після його повітряної атаки на Ізраїль. Під санкції, серед іншого, потрапив виробник іранських дронів "Шахед".

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