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Крымскому мосту приготовиться? Эксперт назвал цель удара ВСУ по Джанкою

Четверг 18 апреля 2024 17:25
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Крымскому мосту приготовиться? Эксперт назвал цель удара ВСУ по Джанкою Архивное фото: эксперт назвал цель удара ВСУ по Джанкою (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий
Эксперт: Александр Мусиенко

Украинский удар по аэродрому в оккупированном Джанкое является подготовкой к масштабной атаке на Крым и последующему удару по Крымскому мосту.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, цель, которую ставят, это уничтожить ПВО врага и открыть северные ворота Крыма.

Эксперт уточнил, что глобально это надо воспринимать как подготовку к масштабной атаке на Крым с целью выведения из строя особо важных и ценных объектов для врага.

"Я бы даже сказал, что речь идет как раз о подготовке к нанесению удара по Крымскому мосту. Именно такой алгоритм, то есть выводятся из строя системы ПВО, РЛС и после этого дальше наносятся соответственно удары, которые более вредны для врага. Поэтому я бы сказал, что основная цель это вот это", - сказал Мусиенко.

Удар по Джанкою и планы по уничтожению Крымского моста

Недавно Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкою. В украинской разведке рассказали, что в результате враг потерял пусковые установки к ЗРК С-400, радиолокационные станции и другую важную технику.

Издание The Guardian писало, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит удар по Крымскому мосту уже в первой половине текущего года.

Представитель разведки Андрей Юсов прокомментировал эту информацию и сказал, что она не нова, а сам мост является законной целью для военных.

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