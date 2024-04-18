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Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров, - Шольц

Германия, Четверг 18 апреля 2024 19:09
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Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров, - Шольц Фото: Украина может получить еще шесть систем Patriot (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

От партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Канцлер Германии рассказал, что партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot, кроме уже переданной Германией.

"Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая делает наиболее существенный вклад в это дело. Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, - это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения", - сказал Шольц.

По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы, чтобы позволить Украине лучше защитить себя от многочисленных российских атак.

"И я хотел бы повторить этот призыв и углубить его еще раз. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них - наша. Мы таки надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль", - подчеркнул он.

ПВО для Украины

После увеличения российских ударов по объектам энергетики, у Украины остро встал вопрос об увеличении количества противовоздушной обороны.

С поиском ПВО обещала помочь и Германия. В частности, было принято решение о передаче дополнительной системы Patriot.

В то же время правительство Германии направило письма десяткам стран. В письмах Германия призывает партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.

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