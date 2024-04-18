Киев возвращает платную парковку: с какого числа

В Киеве с понедельника, 22 апреля, парковка автомобилей станет платной. Оплатить парковку можно будет в приложении "Киев цифровой".

Как сообщает РБК-Украина, об этом киевлян и гостей столицы предупредили в приложении "Киев цифровой".

Парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Стоимость парковки зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик – 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска – 25 грн/час;

3 зона, остальные города – 5 грн/час.

Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:

выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка";

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;

нажать "Начать парковку";

нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".

Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.

Парковка в Киеве

С 22 февраля этого года парковка в Киеве стала временно бесплатной из-за решения суда по тарифам, установленным местной администрацией. В частности, из-за того, что в октябре прошлого года Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве завышены.

Также в период с 24 февраля 2022 года и до 24 июля 2023 года парковка в Киеве была бесплатной.

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