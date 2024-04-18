Джонсон назвал "критически важным" предоставление летальной помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о предоставлении Украине летальной помощи. Он назвал ее "критически важной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джонсона.
Спикер заявил, что сейчас "критическое время на мировой арене".
"Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас критически важно. Это та вещь, которую следует сделать", - сказал он.
При этом, по мнению Джонсона, лучше "послать пули в Украину, чем американских мужчин". Он отметил, что верит в возможность нападения России на страны НАТО, в частности, на Польшу.
"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали, что, я считаю, Си Цзиньпин, Владимир Путин и Иран - это ось зла", - заявил спикер Палаты представителей.
Джонсон добавил, что Россия, Китай и Иран координируют свои действия, а российский диктатор Путин может "маршировать по Европе", если ему разрешат.
Помощь Украине от США
Стоит отметить, что в США долгие месяцы не могут принять продолжение финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить законопроект Сената о национальной безопасности на четыре отдельных документа. То есть финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов было выделено в отдельный законопроект.
Пока документ все еще не принят, в Конгрессе США продолжаются дискуссии. Президент США Джо Байден пообещал "немедленно подписать" законопроекты, когда их одобрит Конгресс.
Что предполагает инициатива Джонсона по помощи Украины – в материале РБК-Украина.
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