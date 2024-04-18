Ивано-Франковск был главной целью врага во время ночной атаки, - Воздушные силы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

По его словам, российские "Шахеды" этой ночью летели по стандартным маршрутам, пытались обходить ПВО труднодоступными участками местности, реками и балками.

"В том числе пытались обходить Ивано-Франковск и атаковать город с разных сторон - севера, юга. Также шли шеренгой, чтобы сложнее было их поразить. В течение тревоги они использовали то группы, то отдельные дроны, то есть пытались максимально запутать свой след. Но несмотря на такую тактику, нашим Силам обороны удалось ликвидировать все БПЛА", - сказал Евлаш.

Также спикер отметил, что один из дронов "завис" над водой на несколько часов на границе Днепропетровской и Полтавской областей. Евлаш добавил, что Украина испытывает дефицит средств ПВО.

"Нам необходимы ракеты в наши переносные зенитно-ракетные комплексы, которые достаточно эффективно воюют даже с крылатыми ракетами. Однако это требует дополнительных ресурсов и оборудования, в том числе для мобильных огневых групп, которые могли бы эффективно в темное время суток определять, где находятся дроны и поражать их", - объяснил он.