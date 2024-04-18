ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского

Польша, Четверг 18 апреля 2024 18:22
UA EN RU
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские и польские спецслужбы смогли разоблачить и задержать агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Замыслом гражданина Польши был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи.

Его задержали

Завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы". Сегодня по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

Не первая попытка покушения на Зеленского

В августе прошлого года в Николаевской области задержали приспешницу России, которая готовила покушение на президента Зеленского.

Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению к ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Российская Федерация Польша
NEWS
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться