Украина и Польша разоблачили агента России, который готовился к покушению на Зеленского

Украинские и польские спецслужбы смогли разоблачить и задержать агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Замыслом гражданина Польши был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках оказания международно-правовой помощи.

Его задержали

Завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы". Сегодня по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.