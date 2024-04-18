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В Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара россиян

Чернигов, Четверг 18 апреля 2024 09:22
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В Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара россиян Фото: в Чернигове завершили спасательную операцию после обстрела 17 апреля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели завершили поисковую операцию в Чернигове после ракетного удара россиян 17 апреля. В результате атаки погибли 18 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По данным ОВА, в результате вчерашней ракетной атаки погибли 18 человек, ранения получили 78 человек. На стационарном лечении находятся 37 пострадавших.

"Вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения, необходимыми лекарствами обеспечены", - отметил Чаус.

Сегодня в Черниговской области объявлен траур по погибшим в результате российских обстрелов.

Ракетный удар по Чернигову

Утром 17 апреля русские войска ударили по Чернигову. Как отмечали местные власти, оккупанты нанесли три ракетных удара, применив "Искандеры".

Удар был почти по центру города, где в момент атаки находилось много людей. Как известно, было прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Поврежден больница и центральный корпус Черниговской политехники.

Среди пострадавших есть дети. Также МВД сообщало, что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции.

Детальнее о последствиях удара по Чернигову - в материале РБК-Украина.

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