СБУ задержала помощника Шуфрича за финансирование Росгвардии в Крыму
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича, финансировавшего Росгвардию в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму", - говорится в сообщении.
По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии по охране подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.
"Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова", - добавили в СБУ.
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Подозрение для Шуфрича
В начале февраля 2024 года нардеп Нестор Шуфрич уже получил соответствующее подозрение. В марте ему продолжили меру пресечения. Шуфрич проведет под стражей еще два месяца.
По результатам проведенных мероприятий следователи и оперативники СБУ задержали бизнес-партнера Шуфрича и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Напомним, в 2023 году Шуфричу объявили подозрение в госизмене. При этом, он до сих остается нардепом и членом парламентского комитета по свободе слова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.