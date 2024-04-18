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СБУ задержала помощника Шуфрича за финансирование Росгвардии в Крыму

Крым, Четверг 18 апреля 2024 15:16
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СБУ задержала помощника Шуфрича за финансирование Росгвардии в Крыму Фото: СБУ задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала помощника нардепа Нестора Шуфрича, финансировавшего Росгвардию в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, подозреваемого в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму", - говорится в сообщении.

По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии по охране подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

"Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей. Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова", - добавили в СБУ.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Подозрение для Шуфрича

В начале февраля 2024 года нардеп Нестор Шуфрич уже получил соответствующее подозрение. В марте ему продолжили меру пресечения. Шуфрич проведет под стражей еще два месяца.

По результатам проведенных мероприятий следователи и оперативники СБУ задержали бизнес-партнера Шуфрича и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, в 2023 году Шуфричу объявили подозрение в госизмене. При этом, он до сих остается нардепом и членом парламентского комитета по свободе слова.

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Служба безопасности Украины Крым Нестор Шуфрич Росгвардия
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