В Германии арестовали русских диверсантов, планировавших сорвать помощь Украине

Двое граждан Германии и России арестованы в Германии по подозрению в подготовке диверсионных атак, в том числе на военные объекты США, с целью сорвать военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение федеральной прокуратуры Германии .

Власти провели обыски в домах и на рабочих местах двух подозреваемых, обвиняемых в работе на иностранную шпионскую службу.

В заявлении прокуратуры говорится, что один из подозреваемых, по имени Дитер С., с октября 2023 года обсуждал возможные заговоры с человеком, связанным с российской секретной службой.

Дитер С. был готов совершить взрывы и поджоги военных объектов, в том числе тех, которые находятся в ведении сил США. Он фотографировал и снимал на видео военный транспорт и технику.

Германия стала одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и является основной целью российских шпионских операций, заявили в прокуратуре.

По данным Spiegel, в число объектов входила армейская база Графенвер в южной земле Бавария, где украинские солдаты проходят подготовку по использованию американских танков Abrams.