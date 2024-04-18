Россияне атаковали Днепровский район. Начались пожары, есть пострадавшие
Во время взрывов, которые слышали в Днепре 18 апреля, российские войска атаковали Днепровский район. Начались пожары, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Враг атаковал Днепровский район", - констатировал он.
По словам главы ОВА, также есть раненые.
"Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин - 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - добавил Лысак.
Кроме того, есть несколько возгораний.
"Детали - после отбоя. Угроза продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил он.
Взрывы в Днепре
Несколькими часами ранее в Днепре сообщали о взрыве. Позже стало известно, что он был не единичным. Жителей Днепра попросили пройти в укрытия и находиться там до отбоя. На данный момент тревога в Днепропетровской области уже отменена. При этом, по данным военных, была угроза ударов баллистикой. Позже тревога распространилась еще на несколько регионов, в том числе на Киев и область.
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