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Европейский совет призвал срочно усилить украинскую ПВО

Четверг 18 апреля 2024 11:44
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Европейский совет призвал срочно усилить украинскую ПВО Фото: Шарль Мишель, глава Европейского совета (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня необходимо срочно обеспечить противовоздушную оборону (ПВО) Украины, а также ускорить поставки необходимой военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы Европейского совета.

В выводах Европейский совет в очередной раз заявил о своей непоколебимой поддержке Украины, ее суверенитета и независимости. В частности, он осудил террористические обстрелы Российской Федерации против гражданского населения, а также гражданской и критической инфраструктуры. В том же числе речь идет и о недавних ударах по энергетическому сектору.

"Европейский союз (ЕС) и его государства-члены активизируют предоставление гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы", - отмечается в выводах.

В то же время Европейский совет подчеркнул необходимость:

  • срочно обеспечить ПВО Украины;
  • ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты.

В частности, как пишет Deutsche Welle, во время разговора с журналистами глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что новые поставки оружия и боеприпасов нашим воинам является "вопросом не месяцев, а дней и недель".

Главные потребности Украины

В течение последних месяцев усиление противовоздушной обороны, а также пополнение артиллерийских снарядов стали острыми проблемами для нашей страны. В том же числе ситуацию усугубило усиление террористических ударов Российской Федерации по энергетическому сектору нашей страны.

Вследствие этого президент Владимир Зеленский призвал провести заседание Совета Украина-НАТО. Как отметил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, заседание состоится уже в эту пятницу, 19 апреля. Он добавил, что среди главных вопросов, как он ожидает, будут противовоздушная оборона Украины, а также артиллерийские снаряды.

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