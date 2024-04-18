Аргентина намерена стать глобальным партнером НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства обороны Аргентины Луиса Петри.

Как отметил Петри, сегодня, 18 апреля, он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане.

"Я вручил ему (Джоане, - ред.) письмо о намерениях, в котором выражается просьба Аргентины стать глобальным партнером этой организации (НАТО, - ред.). Мы продолжим работать над восстановлением связей, которые позволят нам модернизировать и тренировать наши вооруженные силы по стандартам НАТО", - написал Петри.

Стоит пояснить, что глобальный партнер НАТО, это статус, который предоставляется странам для их укрепления сотрудничества с Альянсом. В частности страны сотрудничают с НАТО в области безопасности, обороны, миротворчества и других направлениях.

Позиция Аргентины в отношении Украины

10 декабря 2023 года президентом Аргентины стал либертарианский экономист Хавьер Милей. Во время инаугурации присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, который прибыл в страну с визитом.

В конце 2023 года Милей направил письмо странам-членам БРИКС в котором заявил об отказе Аргентины вступить в объединение.

Также в марте была информация о том, что президент Аргентины планирует визит в Украину уже в июне текущего года.