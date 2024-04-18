Снег не только в Карпатах. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра, 19 апреля, в Украине будет местами дождливо. А снег вероятен не только в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В пятницу дождливый циклон и его атмосферные фронты начнут сдвигаться с территории Украины. Однако еще будут иметь определенную дождевую силу - осадки апреля наиболее вероятны в западных и северных областях и в Винницкой области. На остальной территории Украины - восток, юг, большинство центра - без существенных осадков", - рассказала она.

Причем, по данным синоптика, из-за холодной погоды мокрый снег возможен не только в Карпатах, но и на равнине.

"Ветер завтра западного направления, порывистый, к сильному. Осторожно под деревьями и билбордами!" - предупредила Диденко.

Из-за холодной погоды мокрый снег возможен не только в Карпатах (выделен розовым цветом, facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, как говорит синоптик, температура воздуха, наконец, снизится на востоке и юге и в Днепропетровской области.

"Там ожидается +13...+18 градусов, а на севере, западе и в большинстве центральных областей будет так же холодно, +8....+12 градусов. В ближайшую ночь в западных областях, а в ночь на 20 апреля в большинству областей Украины, кроме южной части, предусматриваются заморозки!" - добавила она.

В Киеве 19 апреля ожидается около +8 градусов, местами дождь, западный ветер будет сильным.

Погода в мае 2024 в Украине

Май будет очень теплым и будет преобладать более высокие температуры, чем обычно. Но температура в мае может быть не столь аномально высокой, как в апреле. В то же время синоптики не исключают, что даже в конце мая 2024 года украинцев может ожидать похолодание и даже заморозки.