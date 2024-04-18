В Украине конфисковали имущество экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева
В Украине сегодня, 18 апреля, приняли решение о конфискации имущества бывшего президента АО "Мотор Сич".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд.
В тексте не указано имя и фамилия, но речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Отмечается, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" и российскому предпринимателю, директору представительства общества в Москве.
К ним применили санкцию, которая предусмотрена действующим законодательством. Суд взыскал в доход государства активы подсанкционных лиц, а именно:
- недвижимое имущество;
- средства, размещенные на банковских счетах;
- доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ;
- ценные бумаги;
- имущественные права на торговые марки и промышленные образцы;
- огнестрельное оружие.
Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.
Уголовное преследование Богуслаева
Бывшего президента "Мотор Сичи" обвиняют в незаконных каналах поставки оптовых партий украинских двигателей и запчастей в Россию. Богуслаев и директор Департамента внешнеторговой деятельности действовали в сотрудничестве с Кремлем и "Ростехом". В октябре прошлого года это дело было передано в суд.
Также в феврале прошлого года прокуратура объявила новое подозрение Вячеславу Богуслаеву. Речь шла о сотрудничестве с террористами "ДНР".
Детальнее о том, кто такой Богуслаев и какие доказательства его преступной деятельности имеет СБУ - в материале РБК-Украина.
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