В Украине конфисковали имущество экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

В Украине сегодня, 18 апреля, приняли решение о конфискации имущества бывшего президента АО "Мотор Сич".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд .

В тексте не указано имя и фамилия, но речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Отмечается, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему президенту АО "Мотор Сич" и российскому предпринимателю, директору представительства общества в Москве.

К ним применили санкцию, которая предусмотрена действующим законодательством. Суд взыскал в доход государства активы подсанкционных лиц, а именно:

недвижимое имущество;

средства, размещенные на банковских счетах;

доли в уставном капитале ряда хозяйственных обществ;

ценные бумаги;

имущественные права на торговые марки и промышленные образцы;

огнестрельное оружие.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.