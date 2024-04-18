Польские фермеры возобновили блокаду двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска на границе с Украиной "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

По данным пресс-службы, действия участники акции на территории Польши начали сегодня после 09:00.

На направлении пункта пропуска "Краковец" ограничивается движение грузовых транспортных средств, направляющихся в сторону Украины, а в направлении "Шегини" - как на выезд из Польши, так и на въезд.

По имеющейся информации, протестующие планируют блокировать движение в "Краковце" до 9:00 20 апреля, в "Шегине" – до 9:00 19 апреля.

"По состоянию на утро сегодня в очередях на территории Польши в этих направлениях ожидают проезд в сторону Украины около 1500 грузовиков", - говорится в сообщении.

Блокада границы

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что польские протестующие могут снова заблокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Краковец", "Шегини" и "Мостиска".

Напомним, что польские фермеры с февраля блокируют КПП на границе с Украиной, требуя отмены свободной торговли с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы с экспортом украинского продовольствия.