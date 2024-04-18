Дания стала первой страной, которая закупит оружие для ВСУ у украинских производителей
Недавно Дания выделила новый пакет помощи Украине и часть денег потратят на оружие для ВСУ, которое будут производить украинские компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Отмечается, что речь идет о 28,5 млн долларов. В ведомстве уточнили, что это первое и пока беспрецедентное решение, когда изделия военного назначения для Сил обороны закупаются у украинских производителей за средства другого государства.
Министр рассказал, что способность украинского ОПК составляет около 20 млрд долларов, но при этом Украина имеет лишь 6 млрд долларов на закупку оружия.
"Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране - потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные", - пояснил Камышин.
Что известно о проекте ZBROYARI
По словам министра, оптимальным выходом из этой ситуации оказалась идея предложить партнерам покупать оружие для Украины внутри Украины.
Именно так и появился проект под названием "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Камышин объяснил, что это глобальная фандрейзинговая кампания, стратегический сбор - не по людям, а по целым нациям. Ее цель - собрать 10 млрд долларов на производство украинского оружия в этом году.
"Сегодня мы имеем первый донат. Это решение знаковое, оно открывает путь для других стран - и мы невероятно благодарны датскому правительству и датскому народу за лидерство", - сообщил Камышин.
Поддержка Украины со стороны Дании
Дания поддерживает Украину в ее войне с Россией с первых дней, оказывает всестороннюю поддержку, направляет оружие и вводит санкции против РФ.
В феврале премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сказала, что ее страна решила передать Украине всю артиллерию, имеющуюся в запасе.
А через некоторое время Украина подписала с Данией соглашение по безопасности. Это была первая страна не из Большой семерки, которая предоставила гарантии безопасности Украине. На днях Дания выделила на военную помощь Украине еще 300 млн евро.
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