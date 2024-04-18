Когда ожидать первой поставки F-16 в Украину: ответ премьера Бельгии

Поставка первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными украинскими пилотами в Украину состоится уже к лету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александра де Кроо в ходе беседы с журналистами.

"И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. И поставка первого самолета с подготовленными пилотами должна состояться до лета", - добавил он.

F-16

Еще в прошлом году ряд союзников Украины согласились на передачу истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания. В частности тогда же встал и вопрос о подготовке наших пилотов.

Как рассказывало The New York Times, уже к лету текущего года 20 украинских пилотов будут готовы к боевым вылетам. В то же время не на всех воинов может хватить самолетов.

Подробнее об истребителях F-16, можно прочитать в материале РБК-Украина.

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