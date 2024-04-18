НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6037 гривен за 1 доллар (+0,0586 грн).

Выше курс был только 17 апреля - 39,5737 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2789 гривен за 1 евро (+0,2227 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 39,67-39,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,85 грн/доллар.

Прогноз курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,44 грн/доллар.

Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились. В IV квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,06 грн/доллар, в III квартале - 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.