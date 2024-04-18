ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

Украина, Четверг 18 апреля 2024 15:36
UA EN RU
НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар достиг очередного исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6037 гривен за 1 доллар (+0,0586 грн).

Выше курс был только 17 апреля - 39,5737 грн/доллар.

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2789 гривен за 1 евро (+0,2227 грн).

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 39,67-39,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,85 грн/доллар.

Прогноз курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,44 грн/доллар.

Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились. В IV квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,06 грн/доллар, в III квартале - 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое
Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться