Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Атака по зданию "Газпрома" в Белгороде

В Белгороде дрон врезался в здание "Газпрома", известно о двух раненых. И хотя местный Губернатор Вячеслав Гладков не озвучивает название предприятия, российские Telegram-каналы пишут, что повреждение получило именно админздание "Газпрома".

Кроме того, роспропаганда распространяет информацию, что в Ростовской области под ударом дронов якобы мог оказаться Новошахтинский НПЗ.

РФ отправляет на войну войска Тихоокеанского флота

По информации ГУР МО, для восполнения потерь оккупационных сил РФ отправляет в Украину личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Командующий этим флотом остановил ротации в Сирию и приказал отправить в Украину 2 тысячи военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ, а также 400 солдат из Хабаровской части 11 армии ВВС и ПВО. Часть пополнит воюющие бригады морской пехоты, а остальные войдет в новую мотострелковую бригаду, которую формируют в Воронеже.

Удары России по ТЭС

В российских ракетах, атаковавших украинские ТЭС, нашли иностранные компоненты. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, враг бьет по украинским тепловым электростанциям ракетами, в которых есть компоненты стран Запада и Азии.

Еще почти 4 млрд гривен на фортификации

Правительство выделило дополнительные 3,88 млрд гривен на строительство оборонительных рубежей. Большую часть денег направят на фортификации в Харьковской и Сумской областях. Свои доли получат также Донецкая, Херсонская и Николаевская области.

РЭБ для инфраструктуры

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин одобрил решение, которое позволит профинансировать закупку средств РЭБ для объектов критической инфраструктуры, чтобы защитить их от российских ударов.

Обстрел Сум

Россияне днем атаковали город Сумы. В результате удара пострадали три человека, а также были повреждены нежилое помещение и два административных здания. Обстрел затронул и железнодорожный вокзал, там вылетели окна, но пассажиры не пострадали.

Украина

Политика

Заместителя главы ОП Андрея Сибигу назначили первым заместителем министра иностранных дел. Кроме того, Кабмин уволил Николая Точицкого с должности замглавы МИД. По информации источников РБК-Украина во власти, его должны назначить в Офис президента на должность, которую ранее занимал Сибига.

Конгресс местных и региональных властей

В Черновцах сегодня прошло заседание Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Владимира Зеленского. Глава государства призвал увеличивать свои возможности на фоне задержек с поддержкой от партнеров.

Также Зеленский обратился к украинским общинам с призывом по поводу отечественного оружия.

Доплата 70 тысяч грн военным

Правительство установило доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Обыски у протоиерея УПЦ МП Данилевича

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что СБУ пришла с обысками к заместителю главы синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу. Позже стало известно, что он получил подозрение.

Данилевич отметился тем, что в 2017 году вместе с бывшим депутатом Вадимом Новинским был в составе делегации, уговаривавшей патриарха Варфоломея не давать Томос Православной церкви Украины. В том числе Данилевич поддерживал "русский мир" и оправдывал агрессию страны-террориста.

Энергетика

Министр энергетики Герман Галущенко на фоне возобновления массовых вражеских атак на инфраструктуру призвал украинцев готовиться к любым сценариям весной и летом. По его словам, то, повторятся ли в Украине блекауты, зависит от влияния российских обстрелов.

"Когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". И как показывает уже зима, мы сделали все, и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", - пояснил Галущенко.

В то же время министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал единственный способ оградить объекты энергетики от российских ударов.

Харьков

Кабмин поручил министерствам инфраструктуры и энергетики, а также НКРЭКУ и "Харьковоблэнерго" обеспечить Харьков генераторами и модульными котельными. У них есть две недели, чтобы разработать соответствующую программу.

Кроме того, правительство разрешило властям Харькова освободить местный бизнес от налогов. Речь идет о едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

Транспорт

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвоз" для грузовых перевозок. Он заработает с 1 июня 2024 года.

Курс

Доллар дорожает пятый день и обновил исторический максимум. Официальный курс на 15 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,399 грн за 1 доллар (+0,2314 грн).

Погода

Завтра, 13 апреля, в Украине ожидаются дожди в северной части. Воздух местами прогреется до +21.

Мир

США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию за пакет военной поддержки для Украины и Израиля. Об этом заявил лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скалис, пишет Associated Press.

Великобритания

Великобритания рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия DragonFire. Речь идет о средствах для сбивания дронов и ракет.

По словам главы Минобороны страны Гранта Шаппса, на вооружение британской армии революционное оружие поступит к 2027 году. А вот ее прототипы могут оказаться в Украине еще раньше.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция примет участие в саммите мира в Украине, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня.

Иран и Израиль

В США полагают, что Иран может атаковать Израиль до конца дня 12 апреля. При этом в Вашингтоне предупреждают, что Тегеран может применить более 100 дронов и десятки ракет, передает CBS News.

Также официальные лица США полагают, что Израилю может быть сложно отразить масштабную атаку. Они предполагают, что Иран может выбрать менее масштабный сценарий, но избежать резкой эскалации, по их мнению, не получится. У Вашингтона есть опасения, что атака Ирана может перерасти и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

Польша

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс Соединенных Штатов в задержке голосования по законопроекту о помощи Украине. Он отметил, что Украине уже не хватает ракет в ПВО, поэтому это ставит под угрозу гуманитарную ситуацию в стране.

Бельгия

Бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство РФ в предстоящие выборы в Европарламент на основании выводов, предоставленных спецслужбами. Предварительно удалось установить, что российские группы вмешиваются в европейские выборы, чтобы выдвинуть кандидатами пророссийских кандидатов в надежде таким образом ослабить европейскую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Китай 14-16 апреля. Издание Reuters со ссылкой на собеседников в немецком правительстве пишет, что на переговорах с лидерами КНР Шольц намерен выразить обеспокоенность по поводу поддержки Пекином Москвы на фоне российского вторжения в Украину.

Россия

В России при неизвестных обстоятельствах взорвался автомобиль бывшего сотрудника СБУ, который предал Украину. В момент взрыва он находился в салоне. Предатель остался жив, но получил ранения.

Молдова

Парламент Молдовы окончательно одобрил выход страны из договора об обычных вооруженных силах в Европе. Решение было принято с учетом "коренного изменения обстоятельств" с момента подписания договора.

Швейцария

В Швейцарии собрали подписи для проведения референдума по нейтральному статусу страны. Такая инициатива может запретить введение каких-либо санкций, в том числе против России.

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