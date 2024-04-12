Следом за Польшей. Молдова выходит из Договора об обычных вооруженных силах Европы
В пятницу, 12 апреля, парламент Молдовы одобрил в окончательном чтении остановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Согласно документу, такое решение было принято с учетом "коренного изменения обстоятельств" с момента подписания договора
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента Молдовы, 12 апреля.
"Республика Молдова прекращает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению", - говорится в документе.
Решение было одобрено голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.
После окончательного утверждения законодателями это решение должно быть одобрено президентом страны. Оно вступит в силу через 150 дней после получения уведомления депозитарием и государствами – участниками договора.
Что известно о Договоре об обычных вооруженных силах Европы
ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив соблюдать положения 1990 года, содержащие нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора.
Российский диктатор Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня.
Для чего потребовался договор
В пояснительной записке указано, что целью договора было сокращение существующих обычных наступательных вооружений, которые располагали государствами-членами НАТО и бывшими странами Варшавского договора на момент его заключения, а затем поддержанием их на заданном уровне.
Обязательства касаются пяти категорий обычных вооруженных сил: боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Напомним, Польша, 29 марта, окончательно приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.
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