Следом за Польшей. Молдова выходит из Договора об обычных вооруженных силах Европы

В пятницу, 12 апреля, парламент Молдовы одобрил в окончательном чтении остановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Согласно документу, такое решение было принято с учетом "коренного изменения обстоятельств" с момента подписания договора

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента Молдовы , 12 апреля.

"Республика Молдова прекращает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению", - говорится в документе.

Решение было одобрено голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.

После окончательного утверждения законодателями это решение должно быть одобрено президентом страны. Оно вступит в силу через 150 дней после получения уведомления депозитарием и государствами – участниками договора.

Что известно о Договоре об обычных вооруженных силах Европы

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив соблюдать положения 1990 года, содержащие нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора.

Российский диктатор Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня.