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Шольц в Пекине выразит обеспокоенность поддержкой Китаем России

Берлин, Пятница 12 апреля 2024 14:00
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Шольц в Пекине выразит обеспокоенность поддержкой Китаем России Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России и избыточных мощностей китайского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновников, Германия не стремится отделиться от китайской экономики, но снижение рисков крайне важно.

Они также добавили, что между Германией и Китаем были контакты по вопросу Ирана, где Пекин имеет влияние.

Дружба межу Москвой и Пекином

Пекин и Москва активизировали свое партнерство с тех пор, как президент Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, помогая защитить Россию от беспрецедентных западных санкций.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И возвестил о "новой парадигме" в отношениях Китая с Россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 млрд долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон предупреждает союзников о том, что Пекин усилил поддержку Москвы, в том числе путем предоставления геопространственной разведки, чтобы помочь ей в войне против Украины.

В знак безотлагательности США в этом вопросе министр финансов Джанет Йеллен заявила во время своего визита в Китай, что его банки и экспортеры не должны укреплять военный потенциал России, предупредив, что "они столкнутся с серьезными последствиями, если они это сделают".

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