ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве подорвали авто предателя, который работал в СБУ, - росСМИ

Москва, Пятница 12 апреля 2024 17:15
UA EN RU
В Москве подорвали авто предателя, который работал в СБУ, - росСМИ Иллюстративное фото: в Москве прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и российские Telegram-каналы.

По информации российских журналистов, московские следователи уже открыли уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере столицы РФ. Владелец авто пострадал.

При этом позже выяснилось, что владельцем транспортного средства является бывший сотрудник СБУ. Взрыв произошел, когда он завел авто.

В российских Telegram-каналах уже обнародовали видео, на котором можно заметить момент взрыва.

Ликвидация предателей Украины

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян часть граждан Украины перешли на сторону врага. Среди них - украинские политики, сотрудники спецслужб и не только.

В частности, вечером 6 декабря в Подмосковье был убит предатель Илья Кива, когда он гулял по территории коттеджного парка.

Источники РБК-Украина сообщили о том, что ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины.

Более детально о том, что известно о Киве, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Москва Взрыв Война России против Украины
NEWS
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский