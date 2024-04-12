В Москве подорвали авто предателя, который работал в СБУ, - росСМИ

В Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и российские Telegram-каналы.

В российских Telegram-каналах уже обнародовали видео, на котором можно заметить момент взрыва.

При этом позже выяснилось, что владельцем транспортного средства является бывший сотрудник СБУ. Взрыв произошел, когда он завел авто.

По информации российских журналистов, московские следователи уже открыли уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере столицы РФ. Владелец авто пострадал.

Ликвидация предателей Украины

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян часть граждан Украины перешли на сторону врага. Среди них - украинские политики, сотрудники спецслужб и не только.

В частности, вечером 6 декабря в Подмосковье был убит предатель Илья Кива, когда он гулял по территории коттеджного парка.

Источники РБК-Украина сообщили о том, что ликвидация Кивы была спецоперацией Службы безопасности Украины.

Более детально о том, что известно о Киве, - в материале РБК-Украина.

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