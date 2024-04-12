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Возможны ли блекауты и к чему готовиться украинцам: ответ министра энергетики

Украина, Пятница 12 апреля 2024 13:38
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Возможны ли блекауты и к чему готовиться украинцам: ответ министра энергетики Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу "Рада".

"Война продолжается, и атаки не закончились. Соответственно, ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, но с точки зрения влияния этих атак на систему", - сказал он.

По его словам, этот вопрос ему часто задавали до начала отопительного сезона в прошлом году.

"Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки. И я всегда говорил, когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависит, чтобы они вам не понадобились". И как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", - добавил Галущенко.

Удары по энергетике

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак самая тяжелая ситуация в Харькове и области.

Кроме того, 11 апреля была уничтожена Трипольская ТЭС, из-за чего система потеряла часть мощности. Пока что в "Укрэнерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

Энергетики призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы - с 19:00 до 22:00.

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