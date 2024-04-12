На севере ожидаются дожди, воздух в стране прогреется до +21: погода на завтра

В субботу, 13 апреля, ожидаются дожди в северной части Украины. Воздух местами прогреется до +21.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +7 до +12, а днем от +16 до +21. В Киеве ночью около +10, а днем от +17 до +19.

"Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в северной части днем небольшой кратковременный дождь", - пишет Украинский гидрометцентр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 12 апреля, в Киеве были зафиксированы еще два температурных рекорда.

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