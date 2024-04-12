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Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит

Украина, Пятница 12 апреля 2024 12:22
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Кабмин ввел новую доплату военным: сколько и кто получит Фото: кабмин ввел новую доплату военным на первой линии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Кабинет министров ввел новую доплату военным в размере 70 тысяч гривен. Единовременное вознаграждение будет начисляться за 30 дней выполнения боевых задач на первой линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмигаль, во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии.

Отмечается, что размер индивидуальной единовременной выплаты будет составлять 70 тысяч гривен.

"Будем и дальше заботиться о наших воинах, которые защищают страну и дома миллионов украинцев", - заверил Шмигаль в сообщении.

Следует отметить, что дополнительные выплаты военным в размере 70 тысяч гривен рассматривались властями накануне.

Речь идет о военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на линии боевого столкновения с противником на расстоянии первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника) и своих войск) за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнения таких задач.

Выплаты военным

Напомним, что более 70% бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год пойдет на выплаты украинским военным. Еще 20% - на закупку вооружения.

Кроме того, в феврале на сайте Верховной рады был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". В нем предлагалось увеличить ряд доплат и льгот для военных.

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